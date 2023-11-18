Asm hemşire

boş kadrolara nasıl ulaşırız 3 yıl doldurdum 1 yılım kaldı onu doldurmadan geçebilme hakkımız var diye biliyorum bu konuda bilgisi olan var mı

boş kadrolara nasıl ulaşırız 3 yıl doldurdum 1 yılım kaldı onu doldurmadan geçebilme hakkımız var diye biliyorum bu konuda bilgisi olan var mı