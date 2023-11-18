Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Kasım 2023 16:33
Çalışma Odamda Konaklamam Suç Olur Mu?
Arkadaşlar kiralar malum ve maaşım icralı, 4 de 1 kesinti oluyur. Yan ödemelerim ile birlikte gelirim giderimi karşılayamaz oldu. Bu durumda geçici olarak çalışma odamı aynı zaman da konaklama olarak kullanmam suç olur mu? Ocak zammı ile beraber bu duruma son vermeyi düşünüyorum???

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