Çalışma Odamda Konaklamam Suç Olur Mu?

Arkadaşlar kiralar malum ve maaşım icralı, 4 de 1 kesinti oluyur. Yan ödemelerim ile birlikte gelirim giderimi karşılayamaz oldu. Bu durumda geçici olarak çalışma odamı aynı zaman da konaklama olarak kullanmam suç olur mu? Ocak zammı ile beraber bu duruma son vermeyi düşünüyorum???

Arkadaşlar kiralar malum ve maaşım icralı, 4 de 1 kesinti oluyur. Yan ödemelerim ile birlikte gelirim giderimi karşılayamaz oldu. Bu durumda geçici olarak çalışma odamı aynı zaman da konaklama olarak kullanmam suç olur mu? Ocak zammı ile beraber bu duruma son vermeyi düşünüyorum???