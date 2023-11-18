Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Kasım 2023 16:39
Sağlık Bakanlığı Unvan Değişikliği

Kıymetli arkadaşlar, bir ay içinde açıklanması gerekmiyor mu unvan değişikliği mülakat sonuçlarının? Geçmiş yıllarda bu süreç nasıl işlemişti?

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