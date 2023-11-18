Adli ve idari soruşturma

Merhaba yaklaşık 20 gün önce açığa alındım. Adli olarak dosyam açıldı. Mahkeme tarihini bekliyorum. İdari olarak kimse bana bir şey demedi aramadı bilgilendirmedi. Açığa alındığım süre içinde il dışına çıkabilir miyim ?

İl dışına çıktığımda İdari soruşturma Gereği savunmamı almak İçin çağırılırsam farklı ilde savunma verebilir miyim görev yaptığım ile mi gitmem gerekiyor. Bir de İdari soruşturma adli soruşturmanın sonucunu bekleyip mi savunma İçin çağırır bilgi verirmisiniz. İlk dışına çıkmak istiyorum adli olarak avukatın takip ediyor fakat İdari olarak görev ilimde mi savunma vermem gerekiyor?