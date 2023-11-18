Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


18 Kasım 2023 17:09
Sahil güvenlik komutanlığı hesap sorumlusu
merhaba arkadaşlar Sahil güvenlik komutanlığı Marmaris için hesap sorumlusu olarak başvurdum sözlü mülakata çağırıyorlar işin detayları maaş vs hakkında çeşitli olumlu olumsuz görüşler var ek ödemesi yok gibi vs Marmaris de kiralar yüksek geçim zor sizce tercih etmeliyim

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