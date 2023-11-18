Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


18 Kasım 2023 17:39
Aile bakanlığı eş durumu

Merhaba arkadaşlar ben sağlık bakanlığında kadrolu hemşireyim İstanbulda çalışıyorum. Eşim Ankarada aile bakanlığına bağlı bir kurumda sözleşmeli fizyoterapist olarak çalışıyor. Eş durumu tayininde İstanbula gelmek için dilekçe verecek. Bu konuda bilgisi olan yardımcı olabilir mi ?&#129401;

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