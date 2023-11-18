Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Kasım 2023 19:29
hemsire maasi???
bu ay maasim ikibin lira az yatti sizlerinde boylemi ,

sagliktanyana
Aday Memur
18 Kasım 2023 19:48

Evet vergi dilimi maalesef..


avkt199
Aday Memur
18 Kasım 2023 20:14
iki bin cok degilmi diger arkadaştan bin lira kesmis benden iki bin
sagliktanyana, 44 dk. önce

Evet vergi dilimi maalesef..

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