Kariyer meslek + yönetici kadro...

Az önce twitter da bir haber okurum, aynen şöyle idi. "Kariyer meslek mensupları ile yönetici kadrolarına yapılacak ZAMMINDA da bu tasarıda yer alma ihtimali yüksek. Sadece müfettişlere yapılacak şekilde çıkan haberler olmuş hatta taslak metni dolaşıma girmişti. Doğru olmadığını düşündüğümüz için paylaşmadık. Kasım sonunda görüşmeler olacak Edindiğimiz bilgiye göre zam konusunda Cevdet Yılmaz ve Mehmet Muş ikna edilmiş ama Mehmet Şimşek cephesi olumsuz imiş. Bu arada Anayasa Mahkemesince hakim ve savcılara yapılan zamda iptal edilmişti. Torba yasada olma ihtimali var." Bu nedir???

Az önce twitter da bir haber okurum, aynen şöyle idi. "Kariyer meslek mensupları ile yönetici kadrolarına yapılacak ZAMMINDA da bu tasarıda yer alma ihtimali yüksek. Sadece müfettişlere yapılacak şekilde çıkan haberler olmuş hatta taslak metni dolaşıma girmişti. Doğru olmadığını düşündüğümüz için paylaşmadık. Kasım sonunda görüşmeler olacak Edindiğimiz bilgiye göre zam konusunda Cevdet Yılmaz ve Mehmet Muş ikna edilmiş ama Mehmet Şimşek cephesi olumsuz imiş. Bu arada Anayasa Mahkemesince hakim ve savcılara yapılan zamda iptal edilmişti. Torba yasada olma ihtimali var." Bu nedir???