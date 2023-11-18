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Editörler : **sude**


18 Kasım 2023 19:33
İSG Eğitimlerinde Uzaktan Eğitim Dönemi Bitti; Artık İSG Kursları Yüz Yüze Olacak

Pandemi nedeniyle Mart 2020'den günümüze kadar tüm iş gündeliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitimleri tamamen uzaktan şekilde devam ediyordu.

13 Kasım 2023'de ÇSGB'ye bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından İSG-Katip sistemi üzerinden yapılan duyuru ile tüm İSG Kursları artık yüz yüze eğitim verecek.

Eğitim kurumu olmayan illerdeki adaylar büyük şehirlerdeki kurslara nasıl ulaşacak nasıl karşılayacak; Asıl soru bu.

Kaynak: İSG Haber - İSG Kursları Artık Yüz Yüze https://www.isghaber.com.tr/haber/isg-egitimlerinde-yuz-yuze-donem

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