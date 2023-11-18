Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : F16 Gökçen


18 Kasım 2023 20:12
Uçak yolculuğu alkol taşıma

Uçağa sırt çantasında mı yoksa valizdemi alkolü sokmak gerekiyor ?

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