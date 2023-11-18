Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Kasım 2023 20:48
Hizmetçi eğitimler faaliyet değerlendirme

Arkadaşlar ara tatilde izleyeceğimiz hizmetçi eğitimleri izledim fakat faaliyet değerlendirme hala görülmedi bilgilendirir misiniz


buraközeleğitim
Müsteşar Yardımcısı
18 Kasım 2023 20:52

Hocam acilen kontrol et. Aynı durumdaydım şimdi bir baktim yüzde 33 tamamlamış görünüyor beynimden vurulmuşa döndüm hemen açtım inşallah yetisir


Aygüll1
Aday Memur
18 Kasım 2023 20:53
değerlendirme ben de yapmadım nerden yapcaz

zefur2015
Aday Memur
18 Kasım 2023 20:55

Bendede gözükmüyor ama hepsini izledim ve hepsi yeşil bence bir kaç güne sisteme gecer


Pişmanist
Aday Memur
18 Kasım 2023 21:11

Kontrol ettim hepsi yeşil faaliyet değerlendirme gözükmüyor hala


odessus09
Aday Memur
18 Kasım 2023 21:18

pazar günü gece saat 12 olunca tamamlanacak seminer. faaliyet değerlendirme de seminer bittikten sonra yapılıyor. pazartesi anca açılır.


Aygüll1
Aday Memur
18 Kasım 2023 21:34
hocam izleyenlerin isimleri okul sistemine değerlendirmeden sonra mı düşüyor
odessus09, 1 saat önce

pazar günü gece saat 12 olunca tamamlanacak seminer. faaliyet değerlendirme de seminer bittikten sonra yapılıyor. pazartesi anca açılır.

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