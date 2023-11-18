Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


18 Kasım 2023 21:26
Sağlık astsubayı olmak

Kara kuvvetlerinde sağlık astsubayı olmak diğer sınıflara göre artı ve eksileri nelerdir ?

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