Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Kasım 2023 21:33
zorunlu geçici görevlendirme
yediğim absürt bir tutanaktan başhemşirenin beni göndermeye hakkı var mıdır ?

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