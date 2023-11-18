Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


18 Kasım 2023 22:10
Bence memurların tümüne seyyanen zam yapılacak

Memurlara %lik zam yapilirsa en düşük memur ile yüksek maaş alan memur ile makas açılacaktır. Bence yine seyyanen zam yapılıp bu aradaki fark korunacaktır.

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