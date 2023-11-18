Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Kasım 2023 22:43
Sağ bak'daki Mühendisler
inşaat Mühendisligi okuyup ünvan değisikliği yapmak istiyorum..ama maasları hakkında bilgim yok..maaşları ne kadar.döner alıyorlar mı..ne iş yaparlar

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