Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


18 Kasım 2023 23:15
Dış kaynak subaylar en fazla yarbay mı olabiliyor?

Elektrik elektronik mühendisliğinden yeni mezun oldum ve hep hava harp istemiştim şimdi muvazzaf subaylığı araştırıyorum. Başlıktaki soruyu da hatırlatarak Msü den mezun olmuş biriyle dış kaynak subay farkı nedir? muharip sınıflar ile yardımcı sınıflar arasındaki fark nedir? Hava savunma subayı veya uçuş kontrol subayı olabiliyor muyum? Olmuyorsa mühendis subaylar tam olarak ne iş yapıyor yardımcı olanlara şimdiden teşekkürler.


ByAstsubay
Aday Memur
18 Kasım 2023 23:23

hocam sen ne soruyorsunda ne istiyorsun ya

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