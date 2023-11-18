Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


18 Kasım 2023 23:51
Devlet Memuruna Vasi atanması durumu

Merhabalar devlet memuruna savurganlık gerekçesiyle vasi atanması durumunda ne olur ? Memuriyete son verilirmi veya disiplin cezasına neden olur mu ? Bilgi sahibi arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim. Avukat arkadaşlar özelden ulaşabilirlerse bi kaç soru daha sormak isterim teşekkürler iyi akşamlar.

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