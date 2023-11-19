Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Kasım 2023 00:46
Atama ilanı.

Arkadaşlar merhaba, Atama ilanı ne zaman gelir? gelirse 2022 puanıyla bir alım söz konusu olur mu?

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