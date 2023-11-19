Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Kasım 2023 01:40
Aile sağlığı elemanı 8 yıla 1 yan verilmesi hk.

Arkadaşlar bir sorum olacak,

Kadrolu ebe olarak sağlık evinde çalışırken 4 yıl önce aile hekimliğine geçtim 11 yıl oldu memuriyete başlayalı 8 yıla 1 yan alamadım.Aile hekimliğinde çalışırken kadro yerimden ücretsiz izinli gozuktugum için.Ancak derece kademem ilerliyor.4/1 indeyim aile sağlığı elemanı olarak çalışırken 8 yıla 1 yan alan varmıdir ? Varsa nasıl bir yol izlemem gerekir?

Çok Yazılan Konular

Asm hemşire Sağlık bakanlığı eğitim hakkı tayiniNisanda kadroya geçen diyetisyen, aralıktaki alıma başvurduğunda göreve başlar mıDiyarbakirr hastanelerAlt bölge tayini ayrılışpromosyonMartta kadroya geçen biri ocak alımına başvurabilir mi ?Alt bölge tayiniSağlık bakanlığı iller arası atamasağlık bakanlığı-üni

Sözlük

evcil hayvan 2 Bugün olanlar 4 folik asit bitkilere faydalı mı 2 54 farz 2 Metin Uca 7 rezil rüsva olmak 2 kabil'in mezarı 3 En sevdiğiniz nostalji şarkı sözleri. 2 Muasır 2 kendinle evli olsan boşanma nedenin ne olurdu 3

Son Haberler

Emniyet personeli kaç gün devamsızlıkta müstafi sayılır?Bakan Yerlikaya, AFAD ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiBakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Ateşkes istedikUçak seferlerine olumsuz hava engeliCumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ne dediğine tüm dünya bakıyor

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması