Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Kasım 2023 07:17
Şüpheli kaçırma emsal karar yardım

Arkadaşlar kimlik tespiti için alınan bir şahıs kaçtı elimizden. Adli boyutu olmayacak ancak idari olarak muhtemelen soruşturma açılacak. Bu konudan ceza alipta cezayı iptal ettirmeyle alakalı emsal karar örneği var mıdır?? Yardımcı olursanız sevinirim


garagolcu
Aday Memur
19 Kasım 2023 08:09
olayı baştan anlat önce böyle sorumu olur. bu soruna göre emsala gerek yok biz kimseyi almadık deyin o zaman
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