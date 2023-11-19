Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


19 Kasım 2023 09:26
Savunma örneği

Arkadaşlar bir olaydan dolayı kurumun savunma istedi savunma taslağı olan arkadaş bana gönderebilir mi

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