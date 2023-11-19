Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Kasım 2023 10:23
polis mesai olarak en az para alan memur

Ben 28 yıllık polisim ama sadece polis. Polis memuru bilerek yazmadım. ayda 32 000 tl maaş alıyorum ve ayda en az 240 çalışıyorum. 32 000/240=133.3 saatlik ücretim en düşük memurun maaşı 22 000 ayda 160 saat çalışıyor artı yılda en az 24 gün resmi tatil günü var bayramı seyranı gece çalışması yok 22 000/160=137.5 saatlik ücreti. bizim ek görev maç görevi uygulama görevi miting görevi 12/12 çalışmaları göz önünde bulunursan çok hakkımız yenmekte

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