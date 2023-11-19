Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Kasım 2023 11:01
MEB Şeflik için Mülakat??

Merhaba tecrübesi veya bilgisi olan arkadsşlar şeflik için mülakata tercih ettiğimiz İlden mi giriyoruz yoksa ikamet ettiğimiz ilden mi? Örneğin ben İzmir de yaşıyorum, sivası yazacağım.. puanıma göre sivas gelirse mülakata ordan mı giriyorum


enderkm
Aday Memur
19 Kasım 2023 12:26

Şu an hiç bir şey belli değil!

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