Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


19 Kasım 2023 11:26
Babası kardemirden emekli olanlar kardemirde ise yerlesebilecek

Bence bir yönetim hatası. Bu ülkede insan kaynaklari uzmanligi diye birşey var.ise alınacak adaya insan kaynaklari uzmanlari karar vermelidir.


gazanya
Şube Müdürü
19 Kasım 2023 11:27

Bunun yerine iyi performans gösterebileler lojman hakkı verilmelidir.


gazanya
Şube Müdürü
19 Kasım 2023 11:29

Eskiden kardrmirin cok güzel lojmanları vardi hep yıkıldı.simdi yenisi yapıldı mı bilmiyorum.


gazanya
Şube Müdürü
19 Kasım 2023 11:31

Bana göre kardemir işçisi icin yeni lojmanlar yapılmalı ve başarı gösterenlere lojman hakkı verilmelidir.

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