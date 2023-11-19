meb ajanda garabetinde ısrar neden ? hayırdır ?

5 üzerinden 1.3 puanlamaya sahip, yorunlarda yerden yere vurulan, ne işe yaradığı belli olmayan ama öğretmenlere eziyetten başka bir şey getirmeyen bu 'şeyde' ısrar niye ? hayırdır ?

5 üzerinden 1.3 puanlamaya sahip, yorunlarda yerden yere vurulan, ne işe yaradığı belli olmayan ama öğretmenlere eziyetten başka bir şey getirmeyen bu 'şeyde' ısrar niye ? hayırdır ?