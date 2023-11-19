KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


19 Kasım 2023 12:53
KPSS Önlisans Sınavına Hazırlanmaya Başlayanlar

Arkadaşlar öncelikle herkese kolay gelsin. Umarım umduğunuz sonuçları alırsınız. Ben yaklaşık 2 aydır yavaştan başladım çalışmaya. Yol haritam öncelikle matematiği bitirmek ve bitirene kadar 2 tane yayından soru bankasını tamamlamak. Matematik bitince Türkçe ve Vatnadaşlık çalışmaya başlayacağım(yine aybı şekil 2 soru bankası tamamlayarak) . Tabi onlara çalışırken matematik denemeleri çözeceğim. Şubat mart gibi 3 ders bitmiş olacak. Sonrasında ise Tarih ve Coğrafya başlayacağım ve onlara çalışırken diğer derslerin denemelerini çözmeye devam edeceğim.

Şuan matematikte problemlerdeyim..

Sizlerin kafasındaki yol haritası nedir? Yol haritasına göre ne durumdasınız?

Not: Çalışan biriyim O yüzden %100 efor sergileyemiyorum.

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