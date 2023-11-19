Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Kasım 2023 14:35
Sayın İçişleri Bakanım

Biz Üniversiteli gençler olarak Kpss şartıyla dışarıdan Polis Özel Harekat alımı olmasını talep ediyoruz .


watson666
Aday Memur
19 Kasım 2023 15:31

Boşa bekliyorsun.


umutXx
Daire Başkanı
19 Kasım 2023 16:42

kardeş alis harikalar diyarında mı yaşıyon, kpss şartı ile polis özel harekat mı oluşturulmuş, olum kafalar ne güzel la limelmeka

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