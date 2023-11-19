Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Kasım 2023 14:55
Eşimin ikametgahı görev yaptığı yerde değil

Eş durumu tayini için belgeleri topluyorum eşimin ikametgahı Balıkesir?de kendisi Van da görev yapıyor daha ikâmetgahını aldırmadı tayin için belgelerde sıkıntı çıkarır mı bilginiz var mı


xLmx
Memur
19 Kasım 2023 15:59
ikametgah istenmiyor
Toplam 1 mesaj

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