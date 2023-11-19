Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Kasım 2023 15:23
Yüksek Lisans Mezunu Öğretmenler Hakkında

Merhabalar. Yüksek lisans mezunu öğretmen adayları atandıklarında uzman öğretmen olarak mı atanıyorlar yoksa 10 yılı doldurmaları mı gerekiyor? Eğer ikincisi ise lisans mezunu ile yüksek lisans mezunu öğretmen arasında ne fark oluyor?


tonya61
Aday Memur
19 Kasım 2023 15:27
10 yıl sonra sınavsız şekilde uzman oluyorsunuz.Şu anlık avantajı ise ek dersi %7 artırımlı alıyorsunuz.

ozclkrum
19 Kasım 2023 15:31

Cevapladığınız için teşekkürler. Neredeyse formalite şeklinde yapılan bir sınavdan muaf tutmuşlar sağ olsunlar. Eğitim almanın, kendini yetiştirmenin kıymeti ne yazık ki bilinmiyor.

tonya61, 1 saat önce
10 yıl sonra sınavsız şekilde uzman oluyorsunuz.Şu anlık avantajı ise ek dersi %7 artırımlı alıyorsunuz.
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