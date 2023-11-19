Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


19 Kasım 2023 15:34
TPAO

Arkadaşlar selamlar

15 Kasım itibariyle kapsam dışı personel olarak asil liste evraklarını teslim etti.

İşe başlama tarihi olarak bilgi alabilen var mı?

Aranan veya durumu bilen var mı ?

Şimdiden teşekkürler

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