Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Kasım 2023 16:24
Askeri okullar hakkında

Jandarma ve sahil güvenlik akademisini bırakan bir harp okullarına veya astsubay MYO Lara girebilir mi , yada jandarma MYO yu bırakan JSGF ye girebilir mi , cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

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