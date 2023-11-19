Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Kasım 2023 16:50
Uzman, başöğretmenlik sınavı

Değerli öğretmenlerim sınav nasıldı geçen seneki gibi mi yoksa zorlamışlar mı ? Bilgi verirseniz aydınlatırsanız seviniriz.


extenso
Daire Başkanı
19 Kasım 2023 16:54

Geçen senekiyle aynı düzyede ve zorluktaydı. Geçen senekinin aynısıydı diyebilirim, zorluk soru tarzı vs...


Mehmettt4280
Aday Memur
19 Kasım 2023 16:55

Teşekkür ederim hocam hayırlı olsun o zaman


Kamu3491
Aday Memur
19 Kasım 2023 16:57

Kasım ara tatili 1 hafta uzatılsın


Billoh
Aday Memur
19 Kasım 2023 17:03

O niye hocam, yurtdışında mısınız:)

Kamu3491, 3 saat önce

Kasım ara tatili 1 hafta uzatılsın


tunabeydiceksiniz
19 Kasım 2023 18:31
ben girdim sınava. geçen senekini bilmiyorum ama tırı vırı bişeydi yine. doğru cevap ben burdayım diye bağırdı durdu
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