Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : **sude**


19 Kasım 2023 16:52
Ciddi ilişki ilanı: İstanbul veya Ankarada yaşayan hanımlar

4 yıldır kamuda çalışıyorum oldukça iyi bir kurumdayım, iyi bir işim ve bu işe bağlı olarak fazlaca iyi bir gelirim var kendi halinde düzgün ve herkesin ilgisini çekebilecek biri olduğumu düşünüyorum kendime bu konuda güveniyorum lafı uzatmadan Tanışmak isteyenler bir şans arayanlar dm?den yazsın instagram üzerinden iletişime geçelim kimse kimseyi cebine koymuyor kafalar uyuşursa tanışır ve ilerleriz

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