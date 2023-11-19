sehir ici ulasimda polisten ucret mi aliniyor?

Benim bildiğim belediye otobüsü ise ücret alınmaz. Ama şahıslara bağlı dolmuşlara ücret ödenir. Belediye otobüslerine de ücretsiz binmek için belge çıkarılması gerekiyor diye duydum.

Benim bildiğim belediye otobüsü ise ücret alınmaz. Ama şahıslara bağlı dolmuşlara ücret ödenir. Belediye otobüslerine de ücretsiz binmek için belge çıkarılması gerekiyor diye duydum.