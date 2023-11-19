Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Kasım 2023 18:12
sehir ici ulasimda polisten ucret mi aliniyor?

Arkadaşlar merhaba Bitlis'te polis olarak görev yapan bir arkadaşım var muhabbetimiz esnasında bir konu açılmıştı ve bana dedi ki Bitlis'te şehir içi ulaşımda polisten de ücret alıyorlar bu yönden biraz mağdur oluyoruz dedi. Çok şaşırdım böyle bir şey nasıl olur polisin yasal olarak şehir içi ulaşımda ücret vermemesi gerekmez mi Ben anlayamadım bir sorayım dedim başka Türkiye'nin herhangi bir yerinde böyle bir sorunla karşılaşan var mı?


Kurtarıcılar
Aday Memur
19 Kasım 2023 19:02
Benim bildiğim belediye otobüsü ise ücret alınmaz. Ama şahıslara bağlı dolmuşlara ücret ödenir. Belediye otobüslerine de ücretsiz binmek için belge çıkarılması gerekiyor diye duydum.

atayogz
Aday Memur
19 Kasım 2023 19:08
Yok devrem dolmuştan değil belediyelerin şehir içi otobüslerinden bahsediyorum
Kurtarıcılar, 34 dk. önce
Benim bildiğim belediye otobüsü ise ücret alınmaz. Ama şahıslara bağlı dolmuşlara ücret ödenir. Belediye otobüslerine de ücretsiz binmek için belge çıkarılması gerekiyor diye duydum.

Kurtarıcılar
Aday Memur
19 Kasım 2023 19:20
Ben bir ara bindim belediyenin şehir içi otobüsüne benden belediyeden belge getirmen gerekiyor dedi. Bu söylediğim küçük bir Anadolu şehrinde oldu.
atayogz, 28 dk. önce
Yok devrem dolmuştan değil belediyelerin şehir içi otobüslerinden bahsediyorum
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