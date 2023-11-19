Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


19 Kasım 2023 19:06
Akademik Teşvikte TR Dizin Kitap Değerlendirmesi

Merhabalar,

TR Dizin bir dergide yayınlanmış bir kitap değerlendirmesi akademik teşvikte değerlendirmeye alınıyor mu?

Teşekkürler.

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