Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


19 Kasım 2023 20:10
Tpao

Arkadaşlar merhaba

Kapsam dışı personel alımı içim asil liste 15 Kasımda belge teslimi yaptı

İşe başlama ile ilgili bilgisi olan var mı?

Tel ile aranıp bilgilendirilen var mı ?

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