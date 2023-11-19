KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


19 Kasım 2023 20:14
Kadro yakanların mevcut memurluğu da yansın

Merhaba, bazı arkadaşlar sözleşmeli olarak çalışırken başka kurumlardaki sözleşmeli alımlara başvuruyorlar. Kurumlar, şartlar arasında 'Eğer başka bir kurumda sözleşmeli olarak çalışıyorsanız, bu kadroya başvuramazsınız.' diye belirtiyor. En son SGK alımında bunu yaşadık. SGK, bir duyuru daha yayınladı. Yani, eğer şartları okuyup anlamadılarsa, zaten okuduğunu anlamayan bir kişi memur olamaz. Yok, okuyup anladı da kasıtlı olarak ihlal ettiyse, burada art niyet vardır. Artık, kadro yakanların hem kazandığı hem de mevcut çalıştığı memurluk yansın, görevden atılsınlar.

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