KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


19 Kasım 2023 20:16
genel sağlık gözden sorum vardı anlayan baksın lütfen

Arkadaşlar merhaba intibak zamanı gözümde katarak tanısı konuldu göz numaralarım 0.25 0.50 şeklinde görme güçleri her iki göz içinde tam şeklinde yazıldı yalnız katarakt tanısı girildi sağlık daire karar verir denildi hastanede sağlam vermediler bugün özelde muayene oldum sağ gözümde katarakt başlangıcı olduğu ameliyata gerek olmadığı görme gücünde görmede herhangi bi sıkıntı yaratmadığı için sıkıntı olmaz dediler yönetmeliktede periferik izole ve noktasal olan görmeyi engellemeyen kataraktlar sağlam kabul edilir diyor olumlu olur durumu var mıdır ameliyat direk engel zaten

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