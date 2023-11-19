Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Kasım 2023 20:58
Dış görev

Merhaba arkadaşlar İzmir Merkezde çalışan bir polis dış görevlendirme olmadan Kemalpaşa iline göreve gönderilebilir mi

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