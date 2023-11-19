Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


19 Kasım 2023 21:33
belediye mülakat
merhaba.arkadaslar belediyeye memur olarak basvurduba.mülakatlarda ne gibi sorular soruluyor.tecrübeli arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim

Çok Yazılan Konular

2023 Naklen atama kontenjanlarıBelediye Sözleşmeli Personel 3 Yıl Sonra Tayin DurumuÜniversite İdari Personeli Tayin Sorunu2021 Naklen Atama KontenjanlarıEskişehire becayiş isteyen varmıKurumlar Arası Nakil Hk.

Sözlük

soyaçekim 1 buluşmaya geç kalan kadın 3 Metin Uca 2 Seni sen yapan kötü huyların 3 along with the gods 1 herkes yedi 1 evcil hayvan 2 Demir eksikliği 1 aldı alacağını uzattı bacağını 2 starship 2

Son Haberler

AFAD'dan Zonguldak'ta fırtınadan etkilenen gemilerle ilgili açıklamaKarabük'te taşımalı eğitime kar engeliBeşiktaş, Sakarya'da kazandıSiirt'te otomobil devrildi: 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandıİsrail'in Gazze'ye saldırılarında 60 gazeteci yaşamını yitirdi

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması