tavsiye bekliyorum siz olsanız ne yol izlerdiniz

merhaba büyüklerim. benim yaşım 26. askerden döndükten beridir düzgün bir iş bulamadım. yani bir süre bir yerde çalıştım fakat geçiciydi. branşım sosyoloji. bende zamanım boşa gitmesin diye kpss ye çalışmaya başladım yaklaşık 2 aydır. ama bazen cidden sıkılıyorum haftaiçi resmen millet sormasın diye dışarı çıkmıyorum iş konularını vs. yani iş arayışım devam ediyor tabiki, ancak yaşadıgım yerde genelde düz işçi alımları oluyor nadiren de beyaz yaka vs tarzı. hani işe gireyim ne olursa olsun bi yerden başlıyım diyorum ama diğer yandan kalıcı iş için en azından biraz nasıl desem beyaz yaka tarzı bişeyler katacak iş olsun diyorum. düşüncem bu şekilde, kesinlikle iş ayırt etmem sadece çok eziliyorum bu düşüncelerden çünkü hangi yolu izleyeceğimi bilmiyorum. buraya yazmak istedim tecrübeli olanlardan bişeyler duymak istedim. saygılar hepinize.