Üniversite personeliyim yeniden kpssye hazırlanmayı düşünüyorum

herkese selamlar şu an da bir üniversitede sözleşmeli destek personeli olarak görev yapıyorum 2024 önlisans kpssye girip memleketime adalet bakanlığıp sınavlarına girmeyi düşünüyorum katip&mübaşir vs vs geçiş ile işgili sorun olur mu ? yardımcı hizmetlerde gih'e geçmek bence mantıklı sizlere de danışayım dedim iyi çalışmalar iyi forumlar

