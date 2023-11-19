Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


19 Kasım 2023 21:51
Üniversite personeliyim yeniden kpssye hazırlanmayı düşünüyorum
herkese selamlar şu an da bir üniversitede sözleşmeli destek personeli olarak görev yapıyorum 2024 önlisans kpssye girip memleketime adalet bakanlığıp sınavlarına girmeyi düşünüyorum katip&mübaşir vs vs geçiş ile işgili sorun olur mu ? yardımcı hizmetlerde gih'e geçmek bence mantıklı sizlere de danışayım dedim iyi çalışmalar iyi forumlar

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