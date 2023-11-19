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Editörler : Lanet


19 Kasım 2023 22:27
Muhtacım

Muhtacım

Şâh-ı Sakî?sin sen, Anadolu?sun

Omuzlarımın tacısın, yakınımdasın

Boynumdaki o sızı, sırrımızsın sen

Sırrınım senin, ömrüm size muhtacım

Barış Sağlam

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