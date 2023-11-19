Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Kasım 2023 22:32
Görevlendirme Norm Fazlası.

Sayın hocalarım merhaba. Bir konuda ihtilafa düşen bir bilgi edindim, netleştirmek için de konuyu sizlerin takdirine sunuyorum. Ben kadrolu bir psikolojik danışman olarak atandığım kurumda norm fazlası olduğumdan başka bir kurumda görevlendirme olarak çalışmaya geçtiğimiz ekim itibariyle başladım. Bildiğiniz üzere iller norm fazlası öğretmenler için duyurulara çıkmaya başladılar. Bende bu dönemde tercih yapabilecek miyim ? Bazıları görevlendirme olduğunuz için yapamazsınız diyor kimisi yararlanır diyor. Nereye bakmam gerektiğini bilmediğimden size sormak istedim. İyi akşamlar, saygılar.


tonya61
Aday Memur
19 Kasım 2023 22:50
Tabii ki tarcih yapabileceksiniz.Ben de aynı durumdayım bu arada.

llfenerli34ll
Memur
19 Kasım 2023 23:13

Hocam tercih yapacaksınız eğer şu anki okulda norm varsa tercihinizi oradan yana yapabilirsiniz

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