Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


19 Kasım 2023 23:08
Denetimçi

Merhaba

Bakanlık hastaneleri denetliyor ya denetimçi olmak için ne yapılmalı nasıl başvuruluyor


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
19 Kasım 2023 23:13

Öncelikle yazım kuralları öğrenmek gerekiyor sonra başvuruyorsun.

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