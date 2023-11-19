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Editörler : oto-danisman-expert


19 Kasım 2023 23:11
Konya Meram Havzanda 3+1 Kiralık Site içinde Daire

Konyada havzan mahallesi meramda bulunan daire kiralık. Beyzade-2 sitesinde bulunan daire site icinde 175m2.

Oldukça merkezi bir konuma sahip. Guvenlik kapalı ve açık otopark geniş yeşil alan spor alanı halı saha gibi imkanları olan güzel bir site.

İlgilenenler mesaj yolu ile iletişim bırakabilir dönüş sağlanacak.

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