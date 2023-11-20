Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


20 Kasım 2023 00:03
Kredi kartı

Bizim bakanlığın ziraatle anlaşması var. Bende kredi kartı istemiştim ama kartın yıllık aidatı olduğunu söylediler bende iptal ettim aidatsız nasıl kredi kartı alabileceğimi bilen varmı acaba

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