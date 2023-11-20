Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Kasım 2023 00:18
Sözleşme yapmadan feragat etmek

İki farklı kurumda 4/b kapsamında ilk defa atanmak üzere sözleşmeli personel alımı için mülakata girdim. İlk mülakata girdiğim kurumun sonuçları açıklandı, atanmaya hak kazandım ve evrak teslimini son gün yaptım ancak güvenlik soruşturması hala devam etmekte, tarafıma henüz tebligat gönderilmedi ve sözleşme imzalamadım. Bu süreçte diğer kurumu da kazanırsam ilk kazandığım kurumdan tebligat gönderilmemesi adına süreci durdurmalarına dair dilekçe verip ikinci kurumu seçme hakkım var mıdır yoksa ilk kuruma evrak teslim ettiğim için dilekçe verirsem istifa etmiş sayılır mıyım?

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