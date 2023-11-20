Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


20 Kasım 2023 00:21
GSM ve Ev interneti tavsiyeleri!!!

Gsm de interneti ve konusmasi bol avantajli tarife tavsiyeleri neler? Turksel 30 GB kullaniyordum ucmus!!! Ev internetinde tavsiyeleri alabilirim

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