Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Kasım 2023 00:53
Norm fazlası atama

Bir proje okulunda norm fazlasi oldum. Atama ilaninda proje okulunda norm fazlasi olan ogretmenler isterlerse basvuru yapabilir diyor. Peki basvuru yapmazsa ne olur . Resen atama olmaz mi demek


ebuducane
Daire Başkanı
20 Kasım 2023 02:28
olmaaaaaz
Toplam 1 mesaj

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